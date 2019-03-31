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    Друзья! На журналистском конкурсе «Позиция» редактор спецпроектов Михаил Контуев и фотограф Саша Савельева заняли первые места!
    Михаил признан лучшим журналистом года, а Саша — лучшим фотографом года. Оба награждены редактором командировочкой в выходной день;) Скоро читайте их эксклюзивный репортаж!

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Город

В Ярославле на здании полиции нарисовали гигантское граффити с издевкой: что грозит хулиганам

Буквы видно издалека

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Надпись должна исчезнуть уже сегодня

Фото: Кирилл Попутников

В Ярославле на колоннах здания областного УМВД баллончиком написали матерное слово, обращённое к президенту Владимиру Путину. Неизвестно, кто это сделал. Надпись появилась сегодня ночью.

— А сегодня мы с вами, ребята, узнаем, с какой максимальной скоростью может быть произведён косметический ремонт фасада, — пишет автор снимка в соцсетях. — Хотели написать «Путин — лидер», но что-то пошло не так...

— Этот проступок можно расценивать как хулиганство, — считает юрист Тимур Валияров.

— Хулиганство по мотивам политической ненависти наказывается штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, — написано на сайте «КонсультантПлюс».

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ТЕКСТ

Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

граффитиВладимир Путин

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КОММЕНТАРИИ (2)

Гость
31 март 2019 в 18:14

В стране 16 тыс Путиных и кому это в голову взбрело, что такую гадость могли написать именно про Владимира Владимировича? Лечите голову, господа.

очепят
31 март 2019 в 18:02

Над управой городскою кто-то поднял класный фаг..

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