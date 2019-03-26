«В её глазах застывали слёзы». Коллеги встали на защиту директора интерната, где дети пили мочу

Воспитание или жестокость? Историю педагога, которая, по данным следователей, заставила детей пить мочу в наказание за гадкий поступок, обсуждают сейчас с той же силой, с какой обсуждали в 2017-м. Тогда сторонники директора интерната Ларисы Шельбах, попавшей в центр скандала, даже запустили флешмоб в соцсетях — #МысШельбах. Мы прошли по этому тегу и собрали реакцию людей на эту ситуацию. Плюс посмотрели, что пишут в соцсетях сейчас.

Наташа Дрозденко:

— Упоминание о профессии педагога порождает странное чувство уважения с примесью жалости. Эта область сферы услуг отличается крайне малым количеством получаемых материальных и духовных благ и несоразмерно большими ответственностью и затратами сил, времени, нервов. Чтобы стать преподавателем, нужно не просто любить детей, а полностью отдаваться работе с ними, не жалея ни сил, ни времени. И таким педагогом для меня является Лариса Вениаминовна Шельбах. Она является образцом для подражания, эталоном образованности, интеллигентности, воспитанности. И самое главное, она очень любит свою работу, очень любит детей. Она вложила в школу-интернат всю свою жизнь, она всегда требовательна не только к другим, но и к себе. Строгая, но справедливая. На ее лекциях всегда было очень интересно, а когда она начинала рассказывать про детей, ее глаза всегда светились гордостью за своих детей. Да-да, именно за своих. Ведь каждый ребенок в ее школе для нее был родной. И вот сейчас этого прекрасного высококвалифицированного педагога поливают грязью. В нашем мире быть хорошим педагогом невыгодно, выгодно ничего не делать, и тогда тебя, возможно, не будут трогать. Все говорят о правах детей, и никто ни разу не сказал о правах педагога. Дорогая Лариса Вениаминовна, держитесь, будьте сильной! На вашей стороне правда, а за вами благодарные студенты, педагоги, дети и родители! Мы будем с Вами до конца! #МысШельбах

Елена Кинстлер:

— Понять нельзя, судить. Или все-таки — понять, нельзя судить?



Люди разделились на два лагеря:

Те, кто судит, не понимая, что такое могло случиться с любым человеком, с ними, с их близкими — и что тогда? Судили бы они тогда? Те, кто искренне переживает и понимает, что невинного человека оклеветали, вывернули ситуацию с ног на голову.

Ведь, по сути, если уж захотеть, можно про любого из нас что-то накопать и выставить в плохом свете. Но ради чего? Разве для этого мы пришли в этот мир? Разве такая у нас миссия?



Педагог — это особенная профессия. И педагогом может стать каждый, но не быть им. И это проблема, потому что дети иногда попадают не в те руки. Но есть люди, которые являются настоящими педагогами, настоящими профессионалами, каким является Лариса Вениаминовна Шельбах. И это не просто слова... Сколько благодарных этому человеку детей, родителей, студентов. Лариса Вениаминовна всю душу отдавала работе. Я это поняла, когда была её студенткой. Какие это были лекции... Очень интересные и, самое главное, — она рассказывала о том, что любит всем сердцем... И это очень чувствовалось. Да, у одной из моих одногруппниц было у ребенка нарушение слуха, она обратилась за помощью к Ларисе Вениаминовне, и она, конечно же, помогла. Именно на этом курсе лекций я поняла, что хочу работать именно с такими детишками. Я твердо решила, что хочу работать у такого руководителя, как Лариса Вениаминовна, и после окончания вуза устроилась в школу-интернат № 7. Это была просто моя мечта, и она сбылась. И работать под ее руководством мне нравилось. Она честный и отзывчивый человек и начальник. И мне очень горько приходить в стены школы, зная, сколько она всего для нее сделала, и не видя ее там... Я очень надеюсь, что справедливость все-таки есть в этом мире, и ее оправдают. Лариса Вениаминовна, мы с вами, мы вам верим на 100%. Мы гордимся вами. Держитесь. #МысШельбах



Екатерина Мушат:

— Этот пост я бы хотела посвятить словам благодарности! Благодарности тем, кто откликнулся в сию же секунду, тем, кто вместе с нами практически 24 часа в сутки занимается поисками способов решения сложившейся ситуации! Вы даже не представляете, как все это важно! Как это действенно! И не только потому, что это читает кто-то там «наверху», а потому, что это читает Лариса Вениаминовна, это читают тысячи людей! Благодаря вашим тёплым словам и поддержке не опускаются руки, крепнет вера в силу добра и справедливости! Так уж устроен наш современный мир, что самые важные и главные люди всегда остаются в тени! Но самая большая и главная моя благодарность направлена именно им! Это люди, которые находятся рядом с Ларисой Вениаминовной, которые заботятся о её здоровье, состоянии духа и защищают её с юридической точки зрения. В сказках, стремясь совершить доброе, благородное дело, на пути у героя всегда появлялись помощники! У нас они есть! А это значит, что все не зря! И что все обязательно получится — стоит только верить! Каждый из нас с вами — капля, но вместе мы — море, которое способно прорвать плотину несправедливости и корысти!



P. S. И последнее, что хотелось бы сказать. Факт из наблюдений.

В группе либо в комментариях под новостными постами дети и родители оставляют очень много тёплых слов поддержки! И почти каждое из них начинается со слов «любимая наша Витаминовна». Нам, студентам, конечно, трудно представить, что мы когда-нибудь обратились бы так к нашей Ларисе Вениаминовне. Но теперь вопрос для тех, кто «там»: неужели педагога-тирана, который якобы нарушает свои должностные полномочия, дети и родители будут так просто, так «по-свойски» и так по-доброму называть «Витаминовной»?!

Даже если вы хотя бы минуту поразмыслите над этим, я уже буду вам благодарна! Честности вашим сердцам! #МысШельбах

Наталия Букина:

— Одно из самых ярких воспоминаний из университета связано именно с Ларисой Вениаминовной... Живые и интересные лекции, побуждающие тянуться к знаниям! Жизненные истории о людях, о детях с нарушением слуха... И, конечно же, практика! Видели бы вы эти горящие глаза, когда она рассказывает про свою работу! Человек, поистине радеющий за свое дело! Знающий тонкости общения с этими особенными детьми... Понятно, что многие детки были ей роднее родных... В ее глазах часто застывали слезы, когда она рассказывала о малышах из интерната... Я очень надеюсь, что неравнодушные люди откликнутся и помогут нам поддержать поистине достойного педагога! #МысШельбах

