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Город

«Оставляю частичку своей души»: главный пристав Ярославской области ушёл с поста

Прощальная речь Александра Юдина

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Юдин написал прощальный пост

Фото: Александра Савельева

Сегодня со своего поста ушёл руководитель службы судебных приставов Ярославской области Александр Юдин. Он сам сообщил, что переходит на работу в Астраханскую область. И обратился ко всем, написав пост на своей странице в фейсбуке:

— Дорогие коллеги, друзья, ярославцы! Вчера у меня был достаточно волнительный день — я назначен исполняющим обязанности главного судебного пристава Астраханской области. В Ярославской области я оставляю частичку своей души, частицу себя и надежду увидеться вновь. Ваша поддержка помогала мне всегда. Я выражаю вам всем глубокую благодарность и уношу с собой самые приятные воспоминания. Желаю вам всем дальнейшего процветания и благополучия! Спасибо!

За время работы Юдина в Ярославской области было много интересных дел — трясли многомиллионные долги с людей, разоблачали фиктивные браки и даже арестовывали ночные клубы.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Неважно
26 март 2019 в 13:58

Ух ты! До него два года пытался дозвониться или попасть на прием. Так и не увидимся...

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