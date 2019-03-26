«Оставляю частичку своей души»: главный пристав Ярославской области ушёл с поста

Сегодня со своего поста ушёл руководитель службы судебных приставов Ярославской области Александр Юдин. Он сам сообщил, что переходит на работу в Астраханскую область. И обратился ко всем, написав пост на своей странице в фейсбуке:

— Дорогие коллеги, друзья, ярославцы! Вчера у меня был достаточно волнительный день — я назначен исполняющим обязанности главного судебного пристава Астраханской области. В Ярославской области я оставляю частичку своей души, частицу себя и надежду увидеться вновь. Ваша поддержка помогала мне всегда. Я выражаю вам всем глубокую благодарность и уношу с собой самые приятные воспоминания. Желаю вам всем дальнейшего процветания и благополучия! Спасибо!