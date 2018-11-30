На трассе долгое время оставались осколки от машины и следы крови

Ярославские полицейские до сих пор не могут установить личность водителя, который попал в смертельное ДТП на трассе Ярославль — Иваново.



Напомним, трагедия произошла 21 октября. В автомобиле «Рено» ехали трое: двое мужчин и женщина. В результате аварии 30-летняя женщина погибла.



По словам тех, кто первым поспешил на помощь пострадавшим, 30-летняя Анна вылетела из машины на улицу. Причём не через лобовое стекло, а через стекло в задней двери. Это наводило на мысль, что не она была за рулём. Двое других мужчин не пострадали. Они оба были пьяны. Оказалось, что один из них — муж Ани.



— Они оба утверждают, что за рулём находилась погибшая. Но есть основания полагать, что это не так, — рассказал наш источник.



В то, что Анна сидела за рулём, не верят и её друзья.



— Ну как можно, сидя за рулём, вылететь через заднюю дверь? Конечно, оба врут, — считает подруга Ани Яна.



У Анны осталась 13-летняя дочка. По словам Яны, сейчас она живёт с двоюродным братом погибшей.



— Сейчас она нормально себя чувствует. Ходит в кружки, а по выходным ездит к папе в гости. С родным отцом не живёт, потому что в городе ей удобнее — здесь школа, секции. А родной отец живёт в деревне, — рассказала Яна.



В УМВД по Ярославской области подтвердили: проверка по факту ДТП ещё не закончена.



— Мы устанавливаем личность водителя автомобиля «Рено». Возможно, потребуются дополнительные экспертизы, — сообщили в УМВД по Ярославской области.



Напомним, что сразу после ДТП спасатели и пришедшие на помощь водители увидели рядом с машиной пса. Собака принадлежала Анне. После аварии её пытались пристроить в добрые руки. Чуть позже выяснилось, что двоюродный брат Анны забрал собаку себе.



Собаку забрали родственники

Также очевидцы сообщили и о том, что сразу после аварии и без того пьяные мужчины из «Рено» продолжали пить прямо на обочине.



Нам также удалось выяснить от нашего источника, что полиция изъяла накладку с руля, чтобы снять отпечатки пальцев водителя.