На публичных слушаниях будут обсуждать бюджет

Власти Ярославля обсудят с жителями, как тратить бюджет города в следующем году. Публичные слушания по проекту бюджета пройдут в конце ноября, 27 числа. Однако если у вас есть предложения о том, как лучше расходовать городские деньги в следующем году, то подготовить их нужно заранее.

— Предложения и замечания по проекту решения муниципалитета города Ярославля «О бюджете города Ярославля на 2019 год и плановый период 2020–2021 годов» направляются до 25 ноября в письменном виде по адресу: улица Андропова, 6, кабинет 115 (департамент финансов мэрии города Ярославля) или через официальный портал города, — уточнили в городской администрации.

Обсуждения пройдут в большом зале мэрии 27 ноября с 17 часов. Прийти на них может каждый желающий. Проводить публичные слушания по бюджету — обязательство городских властей. На них ярославцы могут повлиять на перераспределение денег из городской казны, обсудить, предложить или отменить проекты, исполняемые за счёт бюджета. А также в целом узнать о том, из чего состоит казна Ярославля. Например, в этом году за деньги города начали дорогостоящий ремонт в здании мэрии.

Тем временем в областную думу уже внесли предварительные цифры по бюджету Ярославской области в 2019 году.