Несколько лет назад родители просто взяли и уехали. Даже не сказали ребёнку куда

В Дзержинском районе Ярославля забирать подростка в детский реабилитационный центр пришлось с приставами. Суд ограничил в правах родителей мальчика и постановил изъять его из семьи.





— Семья числится неблагополучной и давно находится под пристальным вниманием органов социальной защиты района, — рассказали в пресс-службе судебных приставов. — Когда ребенок был в четвертом классе, родители оставили его с бабушкой, а сами уехали в неизвестном направлении.



Органы опеки несколько лет пытались связаться с родителями и заставить их воспитывать ребёнка, но это ни к чему не привело, тогда подростка решили передать в детский реабилитационный центр «Медвежонок».



— Всё прошло мирно, — рассказали приставы.



84-летняя бабушка сама собрала необходимые вещи внука и проводила его до дверей «Медвежонка».



В Ярославской области родители никак не могут поделить шестилетнего сына.