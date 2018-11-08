«Скандал пошёл на пользу»: пациентов «богадельни» из Ярославской области врачи будут лечить на дому

Отделение сестринского ухода в левобережной части Тутаева скоро закроют

Тутаевской районной больнице покоя нет. С тех пор, как её отделение сестринского ухода на левобережной части заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв, не моргнув глазом, назвал богадельней, дело запахло скандалом. Чиновник, конечно, сразу объяснился, почему он так изъяснился и почему считает, что в отделении люди «отдыхают после сбора урожая картошки». Говорил о пожарной безопасности здания и т. д. Но пациенты обиделись. Впрочем, тут не в обиде дело — а в страхе. Неужто прикроют «богадельню»-то? Всё это надо было обсудить. И в больнице устроили большое выездное собрание — походили, поговорили.



Правда, обсуждать судьбу отделения, похоже, не планировали. Мы это поняли, когда приехали на встречу руководства больницы с сотрудниками ЦРБ и поломали график совещания. Поговорить о «богадельне» всё-таки пришлось. Хотя в какой-то момент у меня закралось сомнение — а им… точно это нужно?



В актовом зале поликлиники на правом берегу собрались около 50 сотрудников больницы. Перед ними за столом — председатель общественной палаты Тутаевского района Анатолий Упадышев, врач Тутаевской ЦРБ Валентин Карбаинов и депутат Ярославской областной думы от Тутаевского района Алексей Калганов. Я — сбоку у стеночки. Игорь Селезнёв не приехал.



«Вас нет в повестке»



— Очень много сделано по улучшению качества медицинского обслуживания населения Тутаевсекого района, — начал свой отчёт председатель палаты.





— У нас становится более полным лекарственное обеспечение, уменьшается дефицит кадров, — подхватил главврач и пошёл сыпать прибаутками: — Нет здоровья — нет и счастья.



Медики терпеливо слушали отчёт около 20 минут.



— Регламент, время, — несколько раз поторапливал главврача Упадышев. — Многие врачи уже закончили работать и хотят домой.



— Есть вопросы? — спросил Упадышев после выступления Карбаинова.



— Да, у меня есть вопрос, — поднял руку я. Кстати, только у меня и был вопрос.



— Вас нет в повестке заседания, — не дал мне слова Упадышев. И дал слово депутату Калганову.



Тот всё же заговорил именно про отделение сестринского ухода на левом берегу Волги.



— Я и как житель Тутаевского района, и как депутат обеспокоен ситуацией с закрытием отделения сестринского ухода на левом берегу Волги и переносом коек в посёлок Константиновский, — сказал он. — Кроме организации дополнительных мест для пациентов здесь и их доставки транспортом больницы мы договорились усилить медицинский уход за людьми в левобережной части района на дому. Наши жители не должны быть ущемлены тем, что между правым и левым берегом находится река Волга.



«Селезнёв должен извиниться»



— Согласны ли вы с суждением господина Селезнёва, что это отделение больницы — богадельня, а пациенты там — отдыхающие после уборки картошки симулянты? — нашёл я момент для своих вопросов.



— Я лично не слышал этого суждения, — ответил Алексей Калганов. — Но, если такое суждение где-то проскальзывало, то я считаю его абсолютно неправильным. Потому что мы общались с жителями, они действительно получали там квалифицированную помощь. Но современность говорит, что меняются СанПиНы, и надо приводить больницы в порядок. Они не могут уже содержаться в таких условиях. Это до первого, не дай бог, несчастного случая.



— Считаете ли вы, что Селезнёв должен извиниться за свои слова?



— Если он говорил, наверное, да.



В зале уже загудели — сколько можно про эту богадельню.



— Ну сказал и сказал. Давайте по теме заседания и — по домам! — раздалось сбоку.



Я стоял и думал: неужели им всё равно? Понятно — усталость, трудный рабочий день. Но я вспомнил тех бабушек из отделения. И снова стало так жалко их. И сколько их, этих бабушек и дедушек в таких отделениях, закрывающихся тихо, только потому, что не было вокруг них такого шума? И я, окутанный гулом недовольных голосов, почти было сдался — ну что, в самом деле, это мне одному нужно? Припёрся тут, занудел про отделение…

Горячая линия по вопросам организации оказания медицинской помощи детскому населению: (4852) 40-11-36.



После заседания в коридоре ко мне подошёл депутат.



— Вы не расстраивайтесь. После этого казуса, о котором, я думаю, Селезнёв уже сто раз пожалел, к закрытию отделения больницы в левобережной части Тутаева появилось много внимания, — признался Калганов. — Эту историю стали освещать в СМИ. Всё это дало положительный результат, потому что люди эту проблему увидели. Для жителей левобережной части усилили службу домашней медицинской помощи. То есть если у пациента есть условия лежать дома, то его могут не увозить в стационар в Константиновский, а приезжать домой. Врач будет обязан оказывать такие же услуги, как в больнице, и только после этого уезжать, а также постоянно наблюдать за ним. Также будет создана горячая линия, куда можно звонить и жаловаться, если услугу оказали плохо.

С чего всё началось



В сфере здравоохранения Игорь Селезнёв трудится уже много лет



Заместитель председателя правительства Ярославской области Игорь Селезнёв призвал депутатов областной думы поддержать оптимизацию больниц. Он заявил, что региону «не нужны роддома, где происходят одни роды в неделю», и сравнил медработников с консьержами. Также чиновник выступил за закрытие отделения сестринского ухода Тутаевской районной больницы, назвав его богадельней. Его высказывания тут же разлетелись по интернету. А популярный российский блогер Илья Варламов прославил ярославского чиновника на всю страну. Позже он сказал, что не хотел никого обидеть. Но пациенты всё же обиделись — они рассказали, что без этого отделения они умрут.



Мы будем следить за развитием событий в этом отделении — по сути, заменяющем всем жителям левобережья стационар.

