Мужчины в масках сразу же вызвали подозрение у полиции

Вчера ночью в Рыбинске во дворе дома № 21 на улице Моторостроителей загорелась иномарка. «Фольксваген-Пассат» вспыхнул в 00:20, когда все спали.



— Восемь человек личного состава работали на месте возгорания. В 00:39 объявлена полная ликвидация. В результате пожара пострадавшие не зарегистрированы, — рассказали в пресс-службе МЧС России по Ярославской области.



Владелец «Фольксвагена» уверен, машина не могла сама загореться. Её подожгли двое мужчин, которые попали на камеры видеонаблюдения, установленные на доме. На кадрах видно, как мужчины в балаклавах идут через второй подъезд в сторону поликлиники. Один из них хромал и нёс в руках пакет. Возможно, в нем находилось то, с помощью чего неизвестные подожгли машину. Сам поджог не попал на камеры, так как у четвертого подъезда, а именно там был припаркован автомобиль, их нет.



Молодая семья, у которой сгорел «Фольксваген», от громкого хлопка проснулась и побежала смотреть в окно, как раз выходящее во двор. С ужасом узнав, что горит их машина, муж и жена выбежали во двор. Соседи сразу же вызвали пожарных.





Светлана Сазонова и её муж уверены, что мужчины выполняли заказ человека, который их ненавидит:



— Мы знаем, кто это сделал, но не можем вам сказать. Мы просто боимся за свои жизни. В городе работает преступная группировка. И человек, который заказал этих поджигателей, — у него просто личная неприязнь к нам, — рассказала Светлана.



Женщина рассказала, что машина принадлежит её мужу. Ранее к ним уже поступали устные угрозы от одного и того же человека. Как говорит Светлана, это просто ненависть. Потерпевшие уже написали заявление в полицию и в прокуратуру. Правоохранительные органы проверяют причастность двух мужчин к поджогу иномарки.



Машина восстановлению не подлежит

Если вы стали очевидцем или у вас есть запись видео с регистратора, как воспламеняется автомобиль, просьба позвонить по номеру 8 910 977-28-34, 8 910 970-81-85 или в редакцию 76.ru по номеру 59-99-90.



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