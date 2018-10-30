Похоже, что оба были пьяны

В группе «Рыбинский дневник. День за днём!» появилось видео, как двое вандалов разносят современную остановку в Рыбинске. Многие думали, что таким образом порезвились подростки. Но камера запечатлела двух молодых людей, которым, скорее всего, уже есть 18 лет. На записи видно, как оба несколько минут неуверенной походкой ходят вокруг остановки. А потом разбивают стекло.

— И за всё то время, что они там болтались, ни одного полицейского! — возмущаются жители Рыбинска в соцсетях.

Парни долго ходили вокруг остановки

Видео «Рыбинский дневник. День за днём«/Vk.com

Сейчас запись уже попала в правоохранительные органы. Вандалов ищут.



Напомним, что это далеко не первый случай, когда новую рыбинскую остановку разносят вандалы. Летом её разнесли подростки.

