Модной остановке выбили стекло

Пожалуй, самая современная остановка в Ярославской области вновь подверглась нападению. Никак не приживается в Рыбинске на Соборной площади комплекс, где есть зарядки для телефонов, информационное табло и картины на стенах. Остановку снова разгромили. На этот раз выбили большое стекло.



— Вторая акция вандализма, — пишут жители города в паблике «Подслушано в Рыбинске» в соцсети «ВКонтакте». — Сотрудники полиции уже изучают записи с камер видеонаблюдения. Будем надеяться, что вандалов скоро найдут.



По словам местных жителей, погром сняли камеры видеонаблюдения.



— Видел видео, там два лба лет за тридцать, пьяные, — рассказал житель Рыбинска Михаил Матвеев. — Скучно, видно, живётся им.

Местные жители гадают, кому опять помешала остановка в центре города

Нашлись и те, кто увидел хорошее в поступке вандалов.



— Стекло для остановок должно использоваться каленное, которое при разрушении рассыпается на мелкие осколки, — написал в группе «Подслушано в Рыбинске» Пётр Петров. — А в данном случае было использовано простое стекло. То, которое отрубает руки и ноги любому, кто упадёт на него, поскользнувшись в луже, которая всегда натекает под ноги. Так что эти синяки спасли кого-то от увечья.

Летом остановку разнесли подростки. Они пытались оторвать обшивку, сломать камеру видеонаблюдения и вырвали провода зарядного устройства.

