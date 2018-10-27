Парень блокировал телефоны ярославцев на удалёнке

В Ярославле 25-летний хакер решил подзаработать вымогательством денег. Он придумал интересную схему. Он находил в интернете объявления о продаже мобильников, выяснял у хозяев нужную информацию об аппаратах, а потом, используя специальную программу, удалял из памяти этих самых телефонов информацию и файлы, а также блокировал сами устройства. Ну а потом он просто просил денег за разблокировку.



— Не переведешь нужную сумму, твой телефон не «оживёт» никогда, — подначивал он пострадавших.



За свою «услугу» парень просил пять тысяч. Но позже ему пришлось закрыть свой «салон» по разблокировке телефонов — его вычислили правоохранительные органы.



— По этому уголовному делу уже вынесено обвинительное заключение и передано в суд, — рассказали в прокуратуре Ярославской области. — Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.



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