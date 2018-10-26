Ярославцы чаще пишут о любви, чем о ненависти

Специалисты аналитического агентства Brand Analytics посчитали, сколько раз жители российских городов в соцсетях писали о любви и ненависти. На основании этих данных составили отчет «Индекс любви». Оказалось, что о приятных чувствах пишут в 4,3 раза больше, чем о ненависти и раздражении.



— С 8 по 21 октября специалисты проанализировали 437 миллионов публичных постов и комментариев в социальных сетях, — рассказали в аналитическом агентстве. — Для составления отчета компания искала упоминания «любви» и «ненависти» от первого лица в настоящем времени. Например, «я люблю», «обожаю», «без ума», «счастлив» или «я ненавижу», «меня раздражает, бесит». По соотношению числа сообщений о любви к сообщениям о ненависти получили «Индекс любви».



Ярославская область заняла в рейтинге «Индекса любви» шестую строчку. Лидерами стали Калмыкия, Краснодарский край и Мордовия. Самыми «ненавидящим» регионом, по результатам исследования, оказалась Якутия.



Вот только столицу ярославцы, как оказалось, не очень любят. Эксперты выяснили, из каких городов чаще переезжают в Москву.