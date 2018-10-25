Депутаты выберут ярославцам нового мэра в начале декабря



Муниципалитет Ярославля рассмотрел поправку депутата Ильи Советова о проведении тайного голосования бюллетенями за мэра города. 17 человек проголосовали против, 9 — за, а 8 — просто воздержались. Поправка не прошла, а значит, градоначальника в начале декабря депутаты будут выбирать открыто — поднятием руки за своего кандидата.



— Вспомнились строки «Наутилуса» — «Круговая порука мажет, как копоть», — прокомментировал итоги рассмотрения своей поправки Илья Советов. — Тем не менее то, что мы будем выбирать мэра открытым голосованием, никак не повлияет на итог голосования. Просто хотелось, чтобы процедура была демократичнее.



Советов предлагал выбирать мэра тайно для того, чтобы депутаты голосовали так, как считают правильным, а не так, как приказали сверху. Ведь при открытом голосовании видно, кто сделал какой выбор, и человека можно наказать.



Выборы мэра пройдут в начале декабря, предварительно, 5-го числа. Депутаты выберут из тех, кто заявится, одного лучшего. Ограничений никаких нет — в борьбе за кресло мэра могут принимать участие и два человека, и сто. Накануне председатель муниципалитета Ярославля Артур Ефремов подробно рассказал, как любой желающий может побороться за место главы города, подробности процедуры и назвал дату, когда мы узнаем имя нового градоначальника.

