Владимир Волков по очереди съездил во все районы города

И.о. мэра Ярославля Владимир Волков объехал по очереди все районы города. Вместе с главами он осмотрел свои владения и отчитался об этом в социальных сетях. Горожане тут же стали писать в комментариях ему претензии, указывая на те моменты, которые он не заметил во время своих объездов.



Дзержинский район







Дмитрий Фролов:



— Вдоль Ленинградского проспекта от «Ленты» до Бабича нет освещения. Каждый день все ходят в кромешной темноте. Но и в других местах для пешеходов с освещением большие проблемы.



Антон Воронов:



— 2-й Брагинский проезд — единственный выезд из дворов «Яблоневого посада». Там так и не отремонтировали, уже скоро зима. На дороге ужасные ямы, давно обещали сделать ремонт, но ничего не было сделано.



Виктор Смагин:



— Дороги-дублёры Дзержинского и особенно Ленинградского проспектов практически не пригодны для проезда.



Антон Симчук:



— Полное отсутствие тротуаров на Тутаевском шоссе на участке от поворота к микрорайону «Яблоневый посад» до улицы Большой Норской. Люди вынуждены ходить по обочине дороги. Из нового 12 микрорайона по этой причине невозможно пешком добраться ни до одного медицинского учреждения. Да и с освещением на Тутаевском шоссе тоже беда.



Екатерина Федорова:



— У детского сада № 18 есть поле, где с одной стороны собираются наркоманы и местные алкоголики, с другой стороны выгуливают собак, а посередине — платная стоянка. Может пора сделать там зеленую зону-парк? Пользы больше будет.



Заволжский район







Александр Биткин:



— На улице Папанина проезжая часть находится в ужасном состоянии и не убирается. Речь идёт о части улицы от дома № 27 до улицы Мирной, отсутствуют тротуар и освещение. При этом территория продолжает застраиваться, число жителей растёт.



Елена Чистякова:



— В доме № 27 по улице Кавказской люди живут в ужасных условиях, а счета по графе «Содержание и ремонт» мэрия выставляет огромные. В нашем доме живут малоимущие люди, квартплата очень большая. А тарифы всё поднимают и поднимают.



Вадим Ростовский:



— Пройти от остановки к Сосновой улице в тёмное время очень сложно. В районе стройки дома № 3 нет ни фонарей, ни дорожек. Люди через кусты лазят с фонариками, возвращаясь после работы домой.



Елена Шахова:



— На улицах Клубной и Кавказской ужасная дорога, ямы глубоченные, и никому дела нет.



Красноперекопский и Фрунзенский районы







Татьяна Смирнова



— Микрорайону Сокол срочно нужна школа и не одна. А ещё почему улицу Академика Колмогорова ремонтируют частично? Чтобы видимость с проспекта Фрунзе была нормальная? А в районе дома № 14 не надо ямы заделывать?



Елена Петрова:



— Просьба обустроить пешеходную зону по улице Ньютона от улицы Гончарова в разные стороны. При проходе по обочине дороги с коляской и ребенком существует огромный риск попасть под машину, так как кроме отсутствия тротуара для пешеходов есть еще вдоль дороги припаркованные машины. Также организуйте пешеходный переход, который даст возможность спокойно переходить улицу



Евгения Воробьева:



— Когда снесут старые дома, которые даже не хотят признавать аварийными? В частности, двухэтажки на улице Щепкина. Жить невозможно: грибок, стены такие, что гвоздь не вобьешь, пролетает со свистом, фасады в щелях. И ещё переулок Индустриальный в сплошных ямах. Нужны спортивные площадки для подростков, им некуда податься. Детских городков полно в каждом дворе, а для подростков ничего нет.



Любовь Жаглова:



— Требуется ремонт дорог на улицах 8 Марта и Закгейма, хотя бы ямочный. Ещё надо отремонтировать наружный фасад здания Дома творчества на улице Будкина, в парке «Рабочий сад» увеличить количество детских площадок с горками, установить карусели, ведь на Перекопе тоже много живёт детей. И отремонтировать детскую поликлинику.



Екатерина Коробицина:



— У нас в районе есть большой парк с шикарными возможностями, в котором по сути своей ничего нет. В каждом районе есть парк хоть с какими-нибудь карусельками, нам же приходится возить детей в другие парки. Нет даже городка. У нас нет больниц, школ, садов, парков и проблема с дорогой — это полный коллапс.



Кировский и Ленинский районы



Эльза Комарова:



— У ворот возле дома № 95 по улице Свободы огромная лужа. Даже не лужа, а разливной водоворот.



Наталья Гольцова:



— Рядом с домом № 16, корп. 2 по улице Победы находится детский сад, вдоль которого полностью отсутствует тротуар, но есть старые деревянные сараи и железные гаражи. Очень надеемся на вхождение в программу и на благоустройство прилегающих к нашему дому и детскому саду территорий.



Юлия Гусева:



— К садику № 1 на проспекте Ленина невозможно пройти — там нет тротуара. Либо через приют бомжей и алкашей идти и опять выходить на дорогу и дальше топать через вереницу машин вместе с ними, либо сразу по проезжей части, где постоянно носятся машины и стоит мусоровоз убирает помойку.



Владимир Волков приступил к работе в качестве главы Ярославля в конце сентября, сменив на посту Владимира Слепцова. Многие его уже называют новым мэром без приставки «и.о.», однако по закону это место может занять другой человек.

