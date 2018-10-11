Ближайшие 12 лет этот человек проведёт за решёткой

Сегодня в ярославском областном суде состоялось очередное слушание по делу отчима, который до смерти забил двухлетнюю девочку.



Напомним, пару месяцев назад мужчине вынесли приговор: 12 лет колонии строгого режима. Но изверг не согласился с таким решением суда: слишком много дали. Поэтому он подал апелляцию. Как нам стало известно, суд оставил своё решение в силе.



— С доводами мужчины судьи не согласились. В свою защиту он говорил, что не только он один бил девочку, а ещё и мать. По его словам девочка якобы получила множество травм потому, что часто падала. Однако во время следствия были собраны доказательства, говорящие об обратном: все травмы на теле ребёнка появились после ударов каким-либо предметом или руками, — рассказала пресс-секретарь ярославского областного суда Наталья Сарбунова.



Так что изверг будет коротать свой век на нарах ещё ближайшие 12 лет. Напомним, что и мать девочки попала под уголовную статью за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Её приговорили к обязательным работам.

