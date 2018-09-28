Медведя привлекла лёгкая добыча

Бурый медведь обитал в лесу рядом с деревней Приречье Большесельского района Ярославской области. Несколько дней он повадился разорять улья на пасеке местного егеря. Косолапый в течение всей прошлой недели приходил на участок. Он сломал три улья и съел весь мёд. Разгневанный хозяин пасеки немедленно сообщил о воришке в администрацию охотничьего хозяйства.



— Сезон охоты на медведя открыт с 1 августа, поэтому администрация охотничьего хозяйства выдала разрешение егерю на добычу медведя. На следующий день взрослый медведь был застрелен, — сообщили в пресс-службе департамента окружающей среды и природопользования Ярославской области.



Расстроенный егерь пристрелил медведя

Животные часто забегают в города Ярославской области. То лось гулял по улицам Тутаева и снес железный забор, то лошади одни бегали по широкому проспекту в Ярославле. Одна из них разбила лобовое стекло легковушки.

