Лошади убежали из стойла

Полиция нашла человека, которому принадлежат лошади, без присмотра носившиеся по ярославским дорогам. Владельцем оказалась женщина. Она не является индивидуальным предпринимателем. Женщина утверждает: лошадей держит для себя, детей на них не катает.



— Хозяйка пояснила, что лошади сбежали из стойла. Проверка по этому делу продолжается, — рассказали в УМВД по Ярославской области.



Напомним, 19 сентября по Московскому проспекту неслись лошади. Две кобылы без присмотра хозяина скакали не только по тротуарам, но и по проезжей части, выскакивая наперерез автомобилям. Один водитель не успел увернуться и сбил лошадь. После столкновения животное убежало. Специально для читателей, переживавших за состояние лошади, мы спросили у полиции, как она себя чувствует. Полицейские заверили: с животным всё в порядке.



За рулём был пенсионер

— Водитель автомобиля, который столкнулся с лошадью, обратился в полицию с заявлением, — уточнили в УМВД по Ярославской области.



Как оказалось, за рулём иномарки был пенсионер. От травм его уберегла небольшая скорость.

