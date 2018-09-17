Пассажиры отделались лёгкими травмами

Всех пассажиров, которые получили травмы в ДТП с автобусом, отпустили из больницы. Об этом нам рассказали в администрации Краснодарского края.



— Все пассажиры сейчас находятся в пункте временного пребывания в центре народного творчества «Казачье подворье». Для них организовано питание. В два часа за ними приедет автобус, который всех доставит в Ярославль, — сообщили нам в администрации.



Как нам стало известно, одна пассажирка отказалась ехать предоставленным автобусом. Она взяла такси до Ростова-на-Дону, а оттуда своим ходом женщина будет добираться до Ярославля.



Напомним, сегодня ночью на трассе в Краснодарском крае пассажирский автобус попал в ДТП. На борту были туристы из Ярославля. Они ехали домой из Архипо-Осиповки. 22 человека получили травмы и были доставлены в больницу. К счастью, повреждения оказались несерьёзными. Большинство отделались лёгкими ушибами. Всех людей разместили в пункте временного размещения. В турагентстве, которое организовало поездку, рассказали, что водитель, сидевший за рулём, не заметил поворота и съехал в кювет. По словам работников турагентства, водитель имеет большой стаж вождения и раньше не попадал в ДТП.

