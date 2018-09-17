Улетел в кювет и врезался в дерево. 22 человека пострадали: подробности ДТП с ярославскими туристами
Стали известны подробности ДТП с ярославскими туристами. Авария произошла в 00:05 17 сентября.
— На Т-образном перекрёстке водитель автобуса не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в дерево. 22 человека получили травмы. Из них 16 человек — с лёгкими травмами, 6 человек — с травмами средней тяжести, — уточнили в управлении МЧС по Ярославской области.
Всего в автобусе находились 40 человек, из них двое водителей и владелец транспорта. Автобус зарегистрирован в деревне Пестрецово Ярославской области. Он ехал в Ярославль из Архипо-Осиповки. Автобус был заказан ярославской турфирмой.
Пострадавших пассажиров отвезли в больницу. Оставшихся 18 человек разместили в пункте временного пребывания. Решается вопрос об их транспортировке домой.
В два часа дня всех туристов автобусом отправят в Ярославль.
— Только одна женщина поедет своим ходом. Она взяла такси до Ростова-на-Дону, а оттуда поедет в Ярославль, — рассказали в администрации Краснодарского края.
Все пассажиры автобуса находятся в центре народного творчества «Казачье подворье».
Всех пострадавших уже выписали из больницы. Об этом рассказали в администрации Краснодарского края.
— Сейчас все туристы размещены в пункте временного пребывания. Для них организовано питание, — уточнили в администрации.
— В течение двух часов мы обязательно найдём автобус, чтобы перевезти людей в Ярославль. У всех пассажиров, кроме одного, лёгкие ушибы и травмы. Все они могут ехать в обычном автобусе. Нам известно, что только у одного человека серьёзная травма — перелом плеча. Сейчас мы решаем вопрос о том, как доставить его домой, — рассказали в турагентстве.
Водитель ранее никогда не попадал в ДТП. Автобус также был исправен.
— Дело в том, что было темно и скользко. Водитель вовремя не заметил поворот и не успел в него вписаться, — сообщил менеджер турагентства.
В турагентстве сообщили, что стаж водителя, который был за рулём, большой. Только у них он проработал шесть лет.
Нам удалось наконец дозвониться до турагентства.
— Всех туристов вывезем в Ярославль. Сейчас как раз занимаемся поиском автобусов. В течение дня найдём транспорт, — пообещали нам в турагентстве.
Мы пытаемся дозвониться до турагентства, которое организовало эту поездку. Однако два телефона, указанных на сайте, выключены. А третий номер сбрасывает вызов.
- В настоящее время с перевозчиком решается вопрос о дальнейшей транспортировке оставшихся пассажиров к пункту назначения. Для оказания психологической помощи направлен психолог МЧС России, — уточнили краснодарские спасатели.
Как стало известно, туристы ехали в автобусе «Неоплан».
— Тяжелых у нас нет. У одного пострадавшего — перелом нижних конечностей без смещения, у второго — плеча, у остальных — легкие сотрясения. Все транспортабельны. Можем их отпускать, — рассказал РИА «Новости» заведующий травматологическим отделением Павловской ЦРБ Олег Луканцев.
— В результате ДТП 22 пассажира, включая двух водителей и двух несовершеннолетних 13 и 14 лет, были доставлены в медицинское учреждение, — уточняют в полиции Краснодарского края.
Появились фотографии с места ДТП.
В УМВД России по Краснодарскому краю прокомментировали происшествие.
— По предварительным данным, на автодороге Стародеревянковская — Ленинградская — Кисляковская на 47-м километре водитель автобуса Neoplan на повороте не справился с управлением и допустил съезд в лесополосу, — рассказали в полиции.
Сейчас в администрации Краснодарского края будет проходить совещание, на котором будет решаться вопрос о помощи пострадавшим.