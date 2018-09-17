Водитель не справился с управлением

На трассе М-8 произошло ДТП: вчера рано утром водитель ВАЗ-2114 влетел в светофор. По информации от сотрудников полиции, мужчина не справился с управлением.



— Водитель ехал в Москву. Пострадавших нет. В результате ДТП повреждена опора светофора, — рассказали в управлении дорогами «Холмогоры».



Напомним, вчера в Ярославской области произошло серьёзное ДТП, в котором погибли пять человек. Мы вели онлайн-трансляцию этого происшествия.