В Ярославской области водитель на ВАЗе влетел в светофор
17 сентября 2018 08:47
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На трассе М-8 произошло ДТП: вчера рано утром водитель ВАЗ-2114 влетел в светофор. По информации от сотрудников полиции, мужчина не справился с управлением.
— Водитель ехал в Москву. Пострадавших нет. В результате ДТП повреждена опора светофора, — рассказали в управлении дорогами «Холмогоры».
Напомним, вчера в Ярославской области произошло серьёзное ДТП, в котором погибли пять человек. Мы вели онлайн-трансляцию этого происшествия.
Фото: Упрдор «Холмогоры»
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