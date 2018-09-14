В Ярославской области сотрудники ФСБ поймали узбека с арбалетом и наркотическими стрелами
В Рыбинске сотрудники управлений ФСБ и ФСИН поймали возле забора исправительной колонии № 2 молодого узбека с арбалетом и наркотическими стрелами.
— Он подошёл к колонии около пяти часов утра и собирался запустить арбалетом стрелы на территорию исправительного учреждения, — рассказали в пресс-службе УФСИН России по Ярославской области. — Всего у него было десять стрел, к которым скотчем были примотаны свёртки с наркотиками. Там было 375 грамм героина.
Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении 27-летнего мужчины уголовного дела. Если его вина будет доказана судом и следствием, то он сам может оказаться по другую сторону колючей проволоки.
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