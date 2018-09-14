На проспекте Авиаторов дорожники делают ремонт

В Ярославле в Заволжском районе скапливается пробка на проспекте Авиаторов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на промежутке от улицы Дачной до улицы Красноборской поток транспорта там движется сейчас со скоростью 2–3 км/ч.



— Проспект Авиаторов встал капитально, — говорит активист сообщества «Дороги Ярославля» Ярослав Мазур. — Советую всем ехать через улицу Маяковского, там свободно.



Сейчас на проспекте Авиаторов делают дорогу. Из-за рабочих там в часы пик регулярно образуются гигантские пробки.

