В Ярославле встал проспект Авиаторов: как объехать пробку
14 сентября 2018 16:45
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В Ярославле в Заволжском районе скапливается пробка на проспекте Авиаторов. По данным сервиса «Яндекс.Пробки» на промежутке от улицы Дачной до улицы Красноборской поток транспорта там движется сейчас со скоростью 2–3 км/ч.
— Проспект Авиаторов встал капитально, — говорит активист сообщества «Дороги Ярославля» Ярослав Мазур. — Советую всем ехать через улицу Маяковского, там свободно.
Сейчас на проспекте Авиаторов делают дорогу. Из-за рабочих там в часы пик регулярно образуются гигантские пробки.
Фото: Дороги Ярославля
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