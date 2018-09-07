Машины и автобусы встали в одну гигантскую пробку
Машины и автобусы встали в одну гигантскую пробку

В многокилометровую пробку выстроились машины и автобусы в Ярославле. Она растянулась аж от Первомайской улицы до проспекта Авиаторов. Стоять придётся не один час.

Ехать по Октябрьскому мосту за Волгу смысла нет: проще переждать
Ехать по Октябрьскому мосту за Волгу смысла нет: проще переждать

— На Октябрьской площади около остановки в сторону Заволги ДТП, — рассказал автомобилист Дмитрий Соловьёв.

Пробка растянулась на много километров
Пробка растянулась на много километров

Плюс ко всему на проспекте Авиаторов сейчас идёт ремонт дороги, что тоже добавляет проблем для проезда транспорта.

Пробка меньше не становится. Она даже стала чуть больше.

От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн

Автомобилисты ругаются на дорожников. Но и у них есть свои планы по выполнению работ.

От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн

Люди, добравшиеся до школы 50, пишут, что дорожники, несмотря на то, что на дорогах такие проблемы, не приостановили работы.

От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн
От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн

Таксисты в своих корпоративных чатах обсуждают эту огромную пробку и советуют друг другу не брать заказы за Волгу и не забирать пассажиров с улиц, где встало движение. При этом они делятся с другими автомобилистами маленьким лайфхаком:

— На Волжской набережной свободно, — говорят они. — По крайней мере пока. Если нужно проскочить по центру — самый лучший вариант.

От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн

В районе остановки «Лакокраска», где заезд на второй мост через Волгу, своя беда — там сломались троллейбусы и тоже мешают проезду.

От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн

Автомобилисты сообщают, что и с другой стороны Октябрьской площади скопилась пробка — на Полушкиной роще и на проспекте Ленина.

От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн