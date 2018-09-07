От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн

Машины и автобусы встали в одну гигантскую пробку

В многокилометровую пробку выстроились машины и автобусы в Ярославле. Она растянулась аж от Первомайской улицы до проспекта Авиаторов. Стоять придётся не один час.



Ехать по Октябрьскому мосту за Волгу смысла нет: проще переждать

— На Октябрьской площади около остановки в сторону Заволги ДТП, — рассказал автомобилист Дмитрий Соловьёв.



Пробка растянулась на много километров

Плюс ко всему на проспекте Авиаторов сейчас идёт ремонт дороги, что тоже добавляет проблем для проезда транспорта.



17:25

Пробка меньше не становится. Она даже стала чуть больше.

17:16

Автомобилисты ругаются на дорожников. Но и у них есть свои планы по выполнению работ.

17:10

Люди, добравшиеся до школы 50, пишут, что дорожники, несмотря на то, что на дорогах такие проблемы, не приостановили работы.

17:05

Таксисты в своих корпоративных чатах обсуждают эту огромную пробку и советуют друг другу не брать заказы за Волгу и не забирать пассажиров с улиц, где встало движение. При этом они делятся с другими автомобилистами маленьким лайфхаком:

— На Волжской набережной свободно, — говорят они. — По крайней мере пока. Если нужно проскочить по центру — самый лучший вариант.

16:54

В районе остановки «Лакокраска», где заезд на второй мост через Волгу, своя беда — там сломались троллейбусы и тоже мешают проезду.

16:52

Автомобилисты сообщают, что и с другой стороны Октябрьской площади скопилась пробка — на Полушкиной роще и на проспекте Ленина.