От Первомайской до Авиаторов: Ярославль встал в гигантскую пробку. Следим в режиме онлайн
В многокилометровую пробку выстроились машины и автобусы в Ярославле. Она растянулась аж от Первомайской улицы до проспекта Авиаторов. Стоять придётся не один час.
— На Октябрьской площади около остановки в сторону Заволги ДТП, — рассказал автомобилист Дмитрий Соловьёв.
Плюс ко всему на проспекте Авиаторов сейчас идёт ремонт дороги, что тоже добавляет проблем для проезда транспорта.
Пробка меньше не становится. Она даже стала чуть больше.
Автомобилисты ругаются на дорожников. Но и у них есть свои планы по выполнению работ.
Люди, добравшиеся до школы 50, пишут, что дорожники, несмотря на то, что на дорогах такие проблемы, не приостановили работы.
Таксисты в своих корпоративных чатах обсуждают эту огромную пробку и советуют друг другу не брать заказы за Волгу и не забирать пассажиров с улиц, где встало движение. При этом они делятся с другими автомобилистами маленьким лайфхаком:
— На Волжской набережной свободно, — говорят они. — По крайней мере пока. Если нужно проскочить по центру — самый лучший вариант.
В районе остановки «Лакокраска», где заезд на второй мост через Волгу, своя беда — там сломались троллейбусы и тоже мешают проезду.
Автомобилисты сообщают, что и с другой стороны Октябрьской площади скопилась пробка — на Полушкиной роще и на проспекте Ленина.