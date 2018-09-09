Павел Дыбин проголосовал из СИЗО

В день выборов голосуют все. Так, избирательный участок открылся в СИЗО № 1 в Коровниках, куда приехали наблюдатели. Они рассказали, как голосуют заключенные под стражу люди. Среди них — депутат прошлого созыва Ярославской областной думы, бизнесмен Павел Дыбин.

— Видел Павла Дыбина. Он же всегда был таким огромным, высоким. Очень осунулся и выглядит измождённо, — рассказал общественный наблюдатель от движения «Голос» Антон Шейнин. — Всего здесь голосуют 259 человек, все строем.

За кого проголосовал бизнесмен, он предпочёл оставить в тайне.

Кстати, Павлу Дыбину продлили содержание под стражей до конца сентября. Когда его арестовали по подозрению в коммерческом подкупе, он работал ещё в статусе депутата облдумы.