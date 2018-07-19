Павел Дыбин

Сегодня стало известно, что депутат Павел Дыбин, арестованный по обвинению в коммерческом подкупе, пробудет за решёткой ещё минимум два месяца.

Суд продлил арест депутата до 22 сентября.

– Расследование продолжается. На время следствия нет оснований для изменения меры пресечения на более мягкую, – пояснил источник 76.ru.

Так, к окончанию срока ареста Павел Дыбин перестанет быть депутатом областного парламента, так как уже 9 сентября ярославцы выберут новый созыв. Но пока бизнесмен не отчаивается и помогает ярославцам из-за решётки, а также ждёт писем в СИЗО.

Напомним, по версии следствия, депутат и бизнесмен получил коммерческий подкуп, участвуя в аукционе от мэрии Ярославля. Обвинение депутату предъявили 24 мая.