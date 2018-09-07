«Локомотив» сумел отыграть две шайбы и вырваться вперёд

Сегодня в Ярославле «Локомотив» провёл третий матч сезона против «Салавата Юлаева».



Матч начался для «железнодорожников» со сложностей. На пятой минуте Даниил Апальков во время атаки снёс вратаря гостей, за что получил удаление до конца игры. «Салават Юлаев» воспользовался большинством.



И на седьмой минуте матча открыл счёт, а через пять минут уже в меньшинстве удвоил своё преимущество. До конца периода «Локомотив» сумел отыграть одну шайбу. На перерыв команды ушли со счётом 1:2.



На третьей минуте второго игрового отрезка сравнял счёт Александр Елесин, а затем в большинстве ворота гостей поразил Якуб Накладал. За 11 минут до конца встречи Александр Кутузов установил окончательный итог матча — 4:2.



Следующую игру «Локомотив» проведёт в Братиславе против местного «Слована».



Сезон начался и у молодёжной команды Ярославля. На своём льду «Локо» сначала выиграл у МХК «Спартак» со счётом 2:1, а затем уступил — 2:3.

