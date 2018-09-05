«Локо» проведёт первые матчи сезона против МХК «Спартак»

Обладатель уже двух Кубков Харламова молодёжный хоккейный клуб Ярославля «Локо» начинает битву за третий. 5 и 6 сентября ярославские хоккеисты открывают новый сезон домашними матчами против молодежки «Спартака». Оба матча начнутся в 18 часов. Проходить они будут на льду многофункционального спортивного центра «Локомотив» на проспекте Фрунзе, 50.



— Стоимость билетов сто рублей, — рассказали в клубе «Локомотив». — Билеты будут в продаже в день матча в кассах многофункционального спортивного комплекса «Локомотив».



В конце августа «Локо» во второй раз завоевал почётный трофей, став победителем Кубка мира среди молодёжных команд, который проходил в Сочи. Как в Ярославле встречали чемпионов.

