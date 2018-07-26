Пенсионная реформа возмутила жителей Ярославля 
Пенсионная реформа возмутила жителей Ярославля 

Сегодня в Ярославле прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. На площадь Мира вышли около тысячи человек с плакатами. Требовали всенародного референдума и отставки председателя правительства России Дмитрия Медведева. 

Первые кадры и выступления с митинга мы публиковали тут. А теперь делаем подборку самых ярких плакатов митингующих. 

Ярославль — против
Ярославль — против
Люди винят депутатов, голосовавших за закон 
Люди винят депутатов, голосовавших за закон 
И требуют запретить принимать такие законы 
И требуют запретить принимать такие законы 
Вот так видится многим будущая пенсия
Вот так видится многим будущая пенсия
На митинге много тех, кому не так долго оставалось до пенсии до реформы 
На митинге много тех, кому не так долго оставалось до пенсии до реформы 
Люди просят президента вмешаться
Люди просят президента вмешаться
Шутки-шутками... 
Шутки-шутками... 
А дожить до пенсии хочется! 
А дожить до пенсии хочется! 
Просто и понятно
Просто и понятно
Новую реформу сравнили с геноцидом
Новую реформу сравнили с геноцидом

Кстати, Ярославская область оказалась одним из самых протестных регионов, высказавшихся против пенсионной реформы

И мы хотим
И мы хотим