Пенсионная реформа возмутила жителей Ярославля

Сегодня в Ярославле прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. На площадь Мира вышли около тысячи человек с плакатами. Требовали всенародного референдума и отставки председателя правительства России Дмитрия Медведева.

Первые кадры и выступления с митинга мы публиковали тут. А теперь делаем подборку самых ярких плакатов митингующих.

Ярославль — против

Люди винят депутатов, голосовавших за закон

И требуют запретить принимать такие законы

Вот так видится многим будущая пенсия

На митинге много тех, кому не так долго оставалось до пенсии до реформы

Люди просят президента вмешаться

А дожить до пенсии хочется!

Просто и понятно

Новую реформу сравнили с геноцидом

Кстати, Ярославская область оказалась одним из самых протестных регионов, высказавшихся против пенсионной реформы.