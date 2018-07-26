Помоги государству — умри молодым: лучшие плакаты митинга против пенсионной реформы
26 июля 2018 19:34
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Сегодня в Ярославле прошёл митинг против повышения пенсионного возраста. На площадь Мира вышли около тысячи человек с плакатами. Требовали всенародного референдума и отставки председателя правительства России Дмитрия Медведева.
Первые кадры и выступления с митинга мы публиковали тут. А теперь делаем подборку самых ярких плакатов митингующих.
Кстати, Ярославская область оказалась одним из самых протестных регионов, высказавшихся против пенсионной реформы.
Фото: Александра Савельева, Евгений Иванов / facebook.com
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