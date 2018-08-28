Из этого асфальта можно лепить «куличики»

На эту дорогу подрядчик должен будет дать гарантию в несколько лет. Но ярославцы уверены, что этот асфальт не выдержит даже усилия человеческой руки. И раскрошили руками только что уложенную дорогу.

Шокирующее видео опубликовали в группе «Дороги Ярославля».

— Автор присланного ролика несколько недоумевает над качеством проводящегося ремонта, если последний можно называть таким громким словом. Несмотря на некоторую отдалённость деревни Красный бор от «шумдубравного» Ярославля, жители данного населенного пункта тоже хотят хороших дорог и на длительный период, — прокомментировал ролик председатель ярославского отделения Федерации автовладельцев России Темур Абдулаев.



Дорожные активисты просят мэра Ярославля дойти и до этой дороги, как он дошёл до двора пенсионерки, с которой вступил в перепалку. А видео этого момента теперь разлетелось на весь интернет и превратилось в мемы.

Ранее чиновники назвали сроки, когда в Ярославле должны быть отремонтированы дороги по президентской программе.