Улицу Большую Норскую сдадут в августе

На дорогах Ярославля развернули бурные работы — подрядчики ремонтируют улицы по президентской программе «Безопасные и качественные дороги». А чиновники еженедельно отчитываются перед мэром, как скоро будет закончен ремонт. В этом году должны отремонтировать 23 улицы (полный список тут).

Сегодня сданы только 4 дороги. Но уже в августе подрядчики планируют сдать 6 улиц. Это улицы Чкалова и Чехова в Ленинском районе, Большая Норская и улица Громова в Дзержинском районе, Шоссейная и Клубная в Заволжском районе.

В сентябре дорожники планируют сдать улицы Салтыкова-Щедрина и Городской вал.

— К 1 сентября необходимо сделать тело дорог на проспекте Авиаторов и Ленинградском проспекте. Чтобы все дачники, родители со школьниками могли свободно проехать, — распорядился мэр Владимир Слепцов. — Прошу усилить работу на тех улицах, где есть садики и школы.

Ближайшие 10 дней на обоих крупных проспектах будет работать фреза, снимая верхний слой старого асфальта.

Кстати, в Ярославле начали ремонтировать дороги на деньги миллиардера Алексея Репика.