Нашёлся подросток, пропавший после свидания: где он был

Подросток Егор Куделин, которого искали всей Ярославской областью, наконец нашёлся. 17-летнего парня отыскали в Тутаеве.

— Его увидела местная девушка. Она читала о нём в соцсетях и узнала. Позвонила в полицию. Сотрудники ПДН выехали на место и доставили юношу в интернат в Ярославле, — рассказали в УМВД по Ярославской области.

История исчезновения подростка была необычной — Егор пропал после свидания. Ушёл гулять с девочкой неделю назад — и оба не вернулись. Подружка нашлась раньше, а он уехал гулять с друзьями в соседний город.