Нашёлся подросток, пропавший после свидания: где он был
9 августа 2018 09:43
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Подросток Егор Куделин, которого искали всей Ярославской областью, наконец нашёлся. 17-летнего парня отыскали в Тутаеве.
— Его увидела местная девушка. Она читала о нём в соцсетях и узнала. Позвонила в полицию. Сотрудники ПДН выехали на место и доставили юношу в интернат в Ярославле, — рассказали в УМВД по Ярославской области.
История исчезновения подростка была необычной — Егор пропал после свидания. Ушёл гулять с девочкой неделю назад — и оба не вернулись. Подружка нашлась раньше, а он уехал гулять с друзьями в соседний город.
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