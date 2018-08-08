Полигон «Скоково»

В Дзержинском районе Ярославля возьмут пробы воздуха после жалоб жителей на неприятные запахи. Сообщения от жителей окраины района появились накануне вечером. И сегодня стало известно, откуда шла эта вонь.

В микрорайон, откуда шли жалобы, выехали чиновники, чтобы лично спросить у жителей, чем пахнет в воздухе.

— Несмотря на то, что результаты опроса жителей не подтвердили информацию о наличии неприятного запаха, принято решение о проведении специальных лабораторных анализов, — рассказал член экспертной группы по новой экологической политике, депутат муниципалитета Ярославля Михаил Писарец. — Необходимо получить полное представление о состоянии воздуха в жилой зоне в районе полигона.



Брать пробы воздуха выедут на окраину Брагино специалисты управления Роспотребнадзора по Ярославской области завтра, 9 августа. Результат исследования покажет, действительно ли жителям Дзержинского района приходится дышать опасными веществами.