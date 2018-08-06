В Ярославле волонтёры отказались наводить порядок у Прусовских карьеров
Активисты волонтёрского движения «Экодесант» провели опрос ярославцев, чтобы выяснить, где нужно срочно навести порядок. Многие предполагали, что ребята уберут территорию возле Прусовских карьеров. Да активисты и сами уже собирались выходить туда, но передумали.
— Кроме Прусовских карьеров ярославцы просили навести порядок в Среднем посёлке, у реки Дунайки, возле бывшего дворца пионеров в Брагино, в районе пруда в Дядьково, а также на улицах Звёзной и Панина, — рассказали волонтёры. — Мы съездили во все эти места и решили, что в первую очередь мы должны пойти на Панина, где на месте бывших гаражей остался невывезенный мусор, а саму территорию облюбовали бомжи.
При этом ребята сказали, что к Прусовским карьерам они, может, ещё и выйдут на уборку. Просто произойдёт это чуть позже.
А в районе Прусовских карьеров недавно поработали сотрудники департамента лесного хозяйства, которые снесли там министерство радости сатаны.