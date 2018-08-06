Лес возле Прусовских карьеров останется неубранным

Активисты волонтёрского движения «Экодесант» провели опрос ярославцев, чтобы выяснить, где нужно срочно навести порядок. Многие предполагали, что ребята уберут территорию возле Прусовских карьеров. Да активисты и сами уже собирались выходить туда, но передумали.



— Кроме Прусовских карьеров ярославцы просили навести порядок в Среднем посёлке, у реки Дунайки, возле бывшего дворца пионеров в Брагино, в районе пруда в Дядьково, а также на улицах Звёзной и Панина, — рассказали волонтёры. — Мы съездили во все эти места и решили, что в первую очередь мы должны пойти на Панина, где на месте бывших гаражей остался невывезенный мусор, а саму территорию облюбовали бомжи.



При этом ребята сказали, что к Прусовским карьерам они, может, ещё и выйдут на уборку. Просто произойдёт это чуть позже.



А в районе Прусовских карьеров недавно поработали сотрудники департамента лесного хозяйства, которые снесли там министерство радости сатаны.

