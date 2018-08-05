Ярославский «Шинник» в Воронеже потерпел крупное поражение от местного «Факела». Игра завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.



Чёрно-синие свалились на 7-ю строчку турнирной таблицы ФНЛ

— Мы понимали, что «Факел» после трёх поражений будет совершенно другой: более мотивированный, более злой, — сказал главный тренер «Шинника» Александр Побегалов. — Нам дали по ушам. И прежде всего мне. Хозяева выставили пять свежих футболистов. А мы не стали рушить то зыбкое ощущение, которое сложилось после первых трёх туров. И в чём-то, наверное, мы прогадали.



Сейчас ярославский «Шинник» имеет в активе восемь очков и находится на 7-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. Следующий матч ярославцы сыграют 5 августа дома с подмосковными «Химками».



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