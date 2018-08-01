Мусорная тема в последние месяцы очень горячо обсуждается среди жителей Ярославской области

Власти Ярославской области сообщили, что в федеральный «мусорный закон» будут вносить региональные поправки. Об этом стало известно сегодня после заседания экспертов, которые занимаются формированием новой экологической политики региона в этом направлении.

Работу по формированию концепции новой экологической политики также ведут экспертные группы «Вода», «Лес», «Воздух», «Просвещение». В процессе участвуют деятели науки, экологи, сотрудники профильных организаций, журналисты, представители общественности.



— Обращение с отходами регулируется Федеральным законом, но он не может учесть специфику всех 85 субъектов РФ, — сказал депутат Ярославской областной думы Александр Тарасенков. — У нас нет профильного регионального закона в этой сфере. Кроме того, существующие нормативные акты Ярославской области требуют ревизии.



Поэтому и было принято решение поменять закон и внести в него местные поправки, которые коснутся не только ввоза мусора, но и его переработки.

Предполагается, что поправки в законе коснутся ограничения ввоза на территорию региона отходов, не являющихся вторичными материальными ресурсами, с целью их захоронения и внедрения системы раздельного сбора мусора.



— Принятие такого документа станет одним из важных этапов для решения поставленной губернатором задачи — определения новых качественных стандартов, которые обеспечат экологическую безопасность региона, — объяснил начальник отдела по обороту твёрдых бытовых отходов департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области Артем Назаров.



Вероятно, что эксперты, разрабатывая поправки к закону, не забыли и о другой важной мусорной проблеме — в Ярославской области из-за заваленных помоек произошла новая катастрофа.

