Дождь никого не смущал: ярославцы застукали дорожников, укладывающих в лужи асфальт
10 июля 2018 06:21
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Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Эти строчки из песни будто бы сочинили про дорожников, работающих в Ярославле.
В понедельник во время дождя, не прекращавшегося практически весь день, дорожных рабочих застукали за укладкой асфальта.
— Сегодня на Чехова укрепляли колодцы, дождь никого не смущал, работа кипела, — сообщил подписчик в группе «Ярославский автопортал 76».
Ярославские автомобилисты также раскритиковали ремонт дорог в Заволжском районе, где тоже заметили, что асфальт укладывают в лужи.
Фото: Ярославский автопортал 76
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