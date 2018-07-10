Что мне снег, что мне зной, что мне дождик проливной. Эти строчки из песни будто бы сочинили про дорожников, работающих в Ярославле.

Долго ли продержится ровным такой люк?

В понедельник во время дождя, не прекращавшегося практически весь день, дорожных рабочих застукали за укладкой асфальта.

— Сегодня на Чехова укрепляли колодцы, дождь никого не смущал, работа кипела, — сообщил подписчик в группе «Ярославский автопортал 76».



Ярославцы успели заснять некачественную работу

Ярославские автомобилисты также раскритиковали ремонт дорог в Заволжском районе, где тоже заметили, что асфальт укладывают в лужи.