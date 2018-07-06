Дом загорелся в половину первого ночи

Сегодня ночью в Ростовском районе в деревне Дертники загорелся частный дом, стоящий прямо возле трассы М-8. Охваченное огнём здание сняли на видео проезжающие мимо автомобилисты.

— Проезжал в семь утра, дом сгорел полностью, и пожарка рядом стоит, — написал Сергей Крайнов в группе «Первый ярославский автопортал» в соцсети «ВКонтакте».

В МЧС рассказали, что сообщение о пожаре поступило им в половину первого ночи. На место сразу выехали шесть спасателей и две пожарные машины. Огонь полностью потушили только в 6:43.

— В результате пожара уничтожен дом площадью 120 квадратных метров, — рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС России по Ярославской области. — От огня никто не пострадал.

Почему дом загорелся, устанавливают специалисты.

В Ярославле решили снести старые дома на проспекте Фрунзе, которые сильно пострадали весной при пожаре.

