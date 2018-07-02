Они одинаковые! Ярославцы сравнили губернатора с тренером сборной Испании на ЧМ-2018
Второй день вся страна ликует и радуется победе российской сборной в матче с Испанией на чемпионате мира по футболу FIFA-2018.
Ярославцы оказались внимательнее всех и разглядели в капитане сборной Испании Фернандо Йерро сходство с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.
— Случайно нашёл поразительное внешнее сходство тренера испанцев и губернатора Ярославской области Миронова! Уж не братья ли? Смотрите сами! — делится наблюдением ярославец Владимир Березовский.
Что устроили ярославцы после победы российской сборной. Смотрите также большой фоторепортаж из фан-зоны в Ярославле.
— Это была лучшая операция наших спецслужб, — шутит в интернете журналист Руслан Маслов.
Мы спросили у известного художника-иллюстратора из Ярославля Игоря Сакурова — действительно ли есть это сходство с художественной точки зрения.
— Некоторое сходство есть, но испанец поулыбчивее, — ответил Игорь Сакуров.