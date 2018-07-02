Второй день вся страна ликует и радуется победе российской сборной в матче с Испанией на чемпионате мира по футболу FIFA-2018.

Ярославцы оказались внимательнее всех и разглядели в капитане сборной Испании Фернандо Йерро сходство с губернатором Ярославской области Дмитрием Мироновым.

Дмитрий Миронов и Фернандо Йерро

— Случайно нашёл поразительное внешнее сходство тренера испанцев и губернатора Ярославской области Миронова! Уж не братья ли? Смотрите сами! — делится наблюдением ярославец Владимир Березовский.

Что устроили ярославцы после победы российской сборной. Смотрите также большой фоторепортаж из фан-зоны в Ярославле.

— Это была лучшая операция наших спецслужб, — шутит в интернете журналист Руслан Маслов.



Мы спросили у известного художника-иллюстратора из Ярославля Игоря Сакурова — действительно ли есть это сходство с художественной точки зрения.

— Некоторое сходство есть, но испанец поулыбчивее, — ответил Игорь Сакуров.