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Ярославские любители баскетбола стали чемпионами ЦФО
20 июня 2018 18:20
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В Ногинске завершился финальный турнир чемпионов любительских баскетбольных лиг Центрального федерального округа. Ярославскую область представлял сильнейший коллектив региона — «ЯрКлимат».
Подопечные Игоря Смирнова показали превосходную игру, одержав во всех четырех встречах крупные победы: «Новомосковск» (87:68, квалификационный раунд), «Наро-Фоминск» (98:56, четвертьфинал), «КС-Русь» (83:46, полуфинал), «Двадцатьпятые» (80:63, финал).
По итогам соревнований ярославский форвард Дмитрий Дрей признан самым ценным игроком, а трое его партнеров (Иван Кичатов, Роман Киселев и Алексей Малвина) попали в символическую сборную.
Став чемпионами ЦФО, баскетболисты «ЯрКлимата» получили право выступить в суперфинале Межрегиональной любительской лиги, где соберутся лучшие команды всех федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Этот турнир состоится в начале сентября в Москве или Севастополе. Отметим, что подобного успеха любительские коллективы Ярославской области ранее не достигали.
Фото: МЛБЛ
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