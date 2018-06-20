Ярославские любители баскетбола стали чемпионами ЦФО

Команда любителей стала чемпионами ЦФО

В Ногинске завершился финальный турнир чемпионов любительских баскетбольных лиг Центрального федерального округа. Ярославскую область представлял сильнейший коллектив региона — «ЯрКлимат».

Подопечные Игоря Смирнова показали превосходную игру, одержав во всех четырех встречах крупные победы: «Новомосковск» (87:68, квалификационный раунд), «Наро-Фоминск» (98:56, четвертьфинал), «КС-Русь» (83:46, полуфинал), «Двадцатьпятые» (80:63, финал).

По итогам соревнований ярославский форвард Дмитрий Дрей признан самым ценным игроком, а трое его партнеров (Иван Кичатов, Роман Киселев и Алексей Малвина) попали в символическую сборную.

Став чемпионами ЦФО, баскетболисты «ЯрКлимата» получили право выступить в суперфинале Межрегиональной любительской лиги, где соберутся лучшие команды всех федеральных округов, а также Москвы и Санкт-Петербурга. Этот турнир состоится в начале сентября в Москве или Севастополе. Отметим, что подобного успеха любительские коллективы Ярославской области ранее не достигали.