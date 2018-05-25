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В Ярославле с могилы Ивана Ткачено украли символ «Локомотива»
25 мая 2018 12:52
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В Ярославле воры совершили набег на аллею славы «Локомотива» на Леонтьевском кладбище. С могилы Ивана Ткачено украли символ «Локомотива» — металлическую конструкцию с эмблемой хоккейного клуба. В соцсетях написали, что украли ещё и ангелочка, который стоял у надгробия, но эту информацию родные Ивана опровергли.
— Ангела забрали мы сами — помыть, — сказал отец Ивана Леонид Ткаченко. — А вот эмблему действительно украли.
И рассказал, что с могилы Артемы Ярчука исчезли посаженные цветы — теперь на их месте яма.
Аллея славы была открыта на кладбище после страшной трагедии в сентябре 2011 года. Тогда в авиакатастрофе у Туношны разбился самолёт с командой «Локомотива» на борту. Выжил только один человек — бортинженер Александр Сизов. Сразу после катастрофы выяснилось — Иван Ткаченко долгие годы тайно занимался благотворительностью, переводя миллионы рублей на лечение больным детям.
Фото: Александра Савельева
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