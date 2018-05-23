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Был готов: депутата Павла Дыбина, подозреваемого в крупной взятке, задержали дома
23 мая 2018 21:09
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Депутата ярославской областной думы Павла Дыбина задержали сотрудники Следственного комитета. В момент задержания Дыбин был дома и не пытался скрываться.
— Сейчас его поместили в изолятор временного содержания, — рассказали в Следственном комитете. — Следующим этапом будет ходатайство следствия об избрании меры пресечения.
Как правило, в следственном изоляторе сидят не больше двух суток. За это время суд должен решить — взять подозреваемого под стражу, назначить домашний арест или отпустить под подписку о невыезде на время следствия.
Уголовное дело в отношении Павла Дыбина возбудили сегодня по статье о коммерческом подкупе. Депутата подозревают в том, что он взял взятку в 1,4 миллиона рублей.
Фото: Павел Дыбин/Vk.com
Далее: Взятка в 1,4 миллиона рублей: в отношении депутата облдумы Павла Дыбина возбудили уголовное дело
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