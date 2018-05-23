Депутату Павлу Дыбину грозит до 10 лет колонии и огромный штраф

Депутат Ярославской областной думы Павел Дыбин попал в поле зрения силовиков

Стало известно, из-за чего у силовиков появились вопросы к депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину. Статья, которая ему инкриминируется, предусматривает наказание за «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».

По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, говорится в Уголовном кодексе Российской Федерации.

Известно, что уголовное дело в отношении депутата Павла Дыбина ещё не возбудили, но, вероятно, Следственный комитет сделает это в ближайшее время. Тогда и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас народный избранник уже находится в правоохранительных органах.

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