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Депутату Павлу Дыбину грозит до 10 лет колонии и огромный штраф
23 мая 2018 14:40
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Стало известно, из-за чего у силовиков появились вопросы к депутату Ярославской областной думы Павлу Дыбину. Статья, которая ему инкриминируется, предусматривает наказание за «мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере или повлекшее лишение права гражданина на жилое помещение».
По этой статье предусмотрено наказание до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей, говорится в Уголовном кодексе Российской Федерации.
Известно, что уголовное дело в отношении депутата Павла Дыбина ещё не возбудили, но, вероятно, Следственный комитет сделает это в ближайшее время. Тогда и будет решаться вопрос об избрании меры пресечения. Сейчас народный избранник уже находится в правоохранительных органах.
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Фото: Павел Дыбин/Vk.com
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