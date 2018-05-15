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Следователи о гибели Антона Кислого, которого искали всей страной: перед смертью он употреблял наркотики

15 мая 2018 14:53
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Ярославль, пропал парень, Антон Кислый, поиски пропавших, поиски Антона Кислого

Расследование уголовного дела по факту гибели Антона Кислого прекратили из-за отсутствия события преступления в марте этого года. Следователи рассказали, что установить причину смерти Антона Кислого не удалось в связи с гнилостными изменениями тела. Однако, несмотря на это, выявить то, что перед смертью Кислый употреблял тяжёлые наркотики, смогли.

— Экспертизой установлено, что он употреблял алкалоиды группы опия — морфин, кодеин. А также 6-моноацетилморфин — метаболит героина, — пояснили в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, Антон Кислый пропал 25 ноября 2016 года. Днём он позвонил маме и сказал, что едет из Ярославля домой в Тутаев. До дома парень не доехал, и мама побежала в тутаевскую полицию. Оттуда дело о пропаже Антона передали в Ярославль. Помимо правоохранительных органов, Антона Кислого искали волонтёры из поисково-спасательных отрядов и обычные ярославцы. Мама пропавшего парня создала группу во «ВКонтакте», которая собрала 150 тысяч подписчиков.

К поиску Антона Кислого подключились не только в области, но и в России. Парень был объявлен в федеральный розыск. Сразу же посыпались сообщения о том, что Антона видели в разных уголках страны. Но поиски ни к чему не привели.

В правоохранительных органах версию с употреблением наркотиков озвучивали с самого начала, однако мама категорически это отрицала. Она считала, что сына убили. Женщина заявила, что ботинки Антона нашли недалеко от тела, якобы их кто-то снял. Однако источник 76.ru, близкий к правоохранительным органам, утверждал другое.

— Очень часто бывает так, что людям, которые замерзают, кажется, что становится очень жарко. Поэтому они начинают стаскивать с себя одежду. Так что в том, что ботинки нашли в стороне, нет ничего удивительного, — рассказал 76.ru источник в правоохранительных органах.

Антона Кислого нашли мёртвым 13 июня прошлого года. Тело обнаружили в ручье в Тутаевском районе.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: "ЯрСпас"
Продажа авто, мото
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