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«Спасибо за донос»: в Ярославле сорвали концерт «Волков Бэнда». Актёр в полиции.

22 апреля 2018 23:42
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Ярославль, Волков Бэнд

Самый короткий свой концерт отыграли сегодня участники ярославской группы «Волков Бэнд» (группа, состоящая из актёров театра). Концерт получился длиной в одну песню.

Выступлением должен был закончится фестиваль «Будущее театральной России». Концерт планиировали начать в 21.30 у служебного входа театра, в начале Первомайского бульвара (здесь свои концерты музыканты устраивают регулярно). Но всё откладывали — пришла полиция.

- Один из жителей соседних домов пожаловался, что слишком громко, — сказали полицейские.

Концерт группа и так планировала закончить в 22.00. Но пока шли разбирательства, одной песней (Nirvana, Smells Like Teen Spirit) всё и ограничивалось. Один из участников группы — Руслан Халюзов — не сдержался и выругался со сцены в микрофон. В итоге полиция забрала его в Кировский отдел.

Группа извинилась перед слушателями за срыв концерта:

«Мы готовились к опен-эйру 5 часов, очень <...> и Волковский театр всегда стараются соблюдать букву закона, заканчивая концерт ровно когда это положено. Но, тем не менее, всегда находятся люди, которых не устраивает чужая радость. И в этом году они победили. Мы в течение часа были готовы выйти на сцену каждую секунду, но ситуация не разрешалась. »Спасибо« тем людям, которые своими доносами сорвали концерт. И спасибо — уже безо всяких кавычек — вам всем, кто пришел и упорно ждал».

Каким образом местные жители пожаловались на громкость концерта до начала этого концерта, пока непонятно. В ближайшее время редакция уточнит все детали произошедшего, следите за обновлениями.

Михаил Контуев
Михаил Контуев Написать письмо
Фото: Юрий Соболев, Михаил Контуев
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