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Проблема
Воняет тухлой рыбой: из-за ЧП в Ярославской области люди остались без питьевой воды
7 апреля 2018 19:23
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В Ростовском районе ЧП: люди остались без питьевой воды. А всё потому, что та, которая течёт из-под крана, имеет неприятный запах и вкус. Не помогает даже кипячение. Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Поэтому люди спрашивают в соцсетях: где купить воды?
— Питьевую воду привозят пожарными машинами. Многим приходится ходит на колонки, — рассказывают жители Ростова.
Администрация Ростовского района утверждает: ничего страшного не произошло.
— В связи с начавшимся весенним паводком в водозаборные источники не исключается попадание в воду талых вод. Контроль за качеством питьевой воды проводится специалистами ежечасно. Качество воды, соответствует необходимым критериям, кроме цветности, мутности и запаха. Несмотря на стабильную ситуацию, специалисты напоминают гражданам об обязательном кипячении питьевой воды из централизованных источников водоснабжения. Воду для употребления в быту необходимо отстаивать и употреблять в кипячёном виде. Время кипячения должно составлять не менее 10 минут от начала закипания, — говорят в администрации Ростовского района.
Однако жители города возмущены до предела. По их словам, такой водой даже умываться невозможно.
— У меня воняет тухлой рыбой, — жалуется жительница Ростова Наталья Круглова.
— Невозможно ни помыться, ни умыться! Воняет! — утверждает Полина Вардарян.
По словам горожан, они уже не первый год страдают от качества воды. Именно поэтому завтра они собираются выйти на акцию, чтобы требовать решения этой проблемы.
— Завтра в парке Победы в 15:00 состоится акция, посвященная обсуждению проблем качества водоснабжения в нашем городе. Эта тема давно является актуальной для Ростова. Качество воды всегда вызывало нарекания, не смотря на заявления чиновников о том, что вода соответствует всем необходимым нормам. Регулярно из наших кранов течет грязная, ржавая, а теперь еще и плохо пахнущая вода. В обострившейся на днях ситуации городская администрация даже не попыталась объяснить нам, что произошло и что планируется предпринять. О проблеме очистных сооружений известно всему городу, но складывается ощущение, что не предпринимается даже попыток её решения, — говорится в обращении к жителям Ростова.
76.ru будет следить за развитием событий.
Фото: Артём Рассамагин/Vk.com
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