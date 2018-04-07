×
Открыть
Городские новости и погода в приложении 76.ru
Продажа авто, мото

Обратная связь
Проблема

Город

Воняет тухлой рыбой: из-за ЧП в Ярославской области люди остались без питьевой воды

7 апреля 2018 19:23
373 0
ЧП, вода, питьевая вода, Ярославль

В Ростовском районе ЧП: люди остались без питьевой воды. А всё потому, что та, которая течёт из-под крана, имеет неприятный запах и вкус. Не помогает даже кипячение. Жители Ростова скупают канистры с питьевой водой из магазинов. Ситуация дошла до того, что в супермаркетах практически не осталось воды. Поэтому люди спрашивают в соцсетях: где купить воды?

— Питьевую воду привозят пожарными машинами. Многим приходится ходит на колонки, — рассказывают жители Ростова.

Администрация Ростовского района утверждает: ничего страшного не произошло.

— В связи с начавшимся весенним паводком в водозаборные источники не исключается попадание в воду талых вод. Контроль за качеством питьевой воды проводится специалистами ежечасно. Качество воды, соответствует необходимым критериям, кроме цветности, мутности и запаха. Несмотря на стабильную ситуацию, специалисты напоминают гражданам об обязательном кипячении питьевой воды из централизованных источников водоснабжения. Воду для употребления в быту необходимо отстаивать и употреблять в кипячёном виде. Время кипячения должно составлять не менее 10 минут от начала закипания, — говорят в администрации Ростовского района.

Однако жители города возмущены до предела. По их словам, такой водой даже умываться невозможно.

— У меня воняет тухлой рыбой, — жалуется жительница Ростова Наталья Круглова.

— Невозможно ни помыться, ни умыться! Воняет! — утверждает Полина Вардарян.

По словам горожан, они уже не первый год страдают от качества воды. Именно поэтому завтра они собираются выйти на акцию, чтобы требовать решения этой проблемы.

— Завтра в парке Победы в 15:00 состоится акция, посвященная обсуждению проблем качества водоснабжения в нашем городе. Эта тема давно является актуальной для Ростова. Качество воды всегда вызывало нарекания, не смотря на заявления чиновников о том, что вода соответствует всем необходимым нормам. Регулярно из наших кранов течет грязная, ржавая, а теперь еще и плохо пахнущая вода. В обострившейся на днях ситуации городская администрация даже не попыталась объяснить нам, что произошло и что планируется предпринять. О проблеме очистных сооружений известно всему городу, но складывается ощущение, что не предпринимается даже попыток её решения, — говорится в обращении к жителям Ростова.

76.ru будет следить за развитием событий.

Анна Лурье
Анна Лурье Написать письмо
Фото: Артём Рассамагин/Vk.com
Продажа авто, мото
Далее: Во всех храмах Ярославля пройдут богослужения, посвящённые празднику Пасхи

Новое на сайте
Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни

Полярный холод и снег: синоптики рассказали о погоде на ближайшие дни
Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет

Увеличиваем продажи — оптимизируем бюджет
Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут

Зачем звонить, когда можно писать: Yota запускает линейку без минут
Три шага для рекордно долгой службы шифера

Три шага для рекордно долгой службы шифера
«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

«Свои не обманут», или Почему ярославцы выбирают местных производителей

Фильм недели
позавчера
«Первому игроку приготовиться»: по пути в реальность
В 2045 году ожидаемо не произошло ничего хорошего. Поэтому значительная часть населения Земли влачит существование среди свалок и вынуждена...
Комментарии (9): ожидаемо что зрители... далее
27 марта
«Кролик Питер»: хроники сельской жизни
Во владения мишки-интеллектуала Падингтона ворвался дерзкий кролик в синей рубашке. Где еще можно обворовывать огород старика Макгрегора с...
Комментарии (13): да все было точно сказано,... далее
Лучшие курсы валют
Банки в Ярославле
  покупка продажа
USD 57,89 58,58
EUR 71,10 71,79
Драгоценные металлы
  покупка продажа
Золото 2380,00 2480,00
Курсы валют ЦБ РФ на 07.04
USD 57,83 0,25
EUR 70,71 0,11
Динамика курсов валют
Конвертор валют




Опрос
Вы посещаете ветеринара со своими питомцами?
Статистика | Все опросы
Новости партнеров
  • 76.ru в соцсетях
  • Мобильные приложения
RUgion.ru HEARST SHKULEV Digital Regional Network
Copyright © 2001-2018. ООО «Сеть городских порталов».
Увидели ошибку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter.
Порядок использования информации. Техподдержка.
Публикация материалов под меткой «На правах рекламы» и «Новости компаний» оплачена из средств рекламодателя
18+ Rambler's Top100  
Сетевое издание «76.ру» (18+). Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-70960 от 13.09.2017 г.
Учредитель: ООО «Сеть городских порталов». Редакция: ООО «Сеть городских порталов». Главный редактор: Прохорова Ольга Геннадиевна.
Адрес редакции: 150003, г. Ярославль, ул. Республиканская 3, корпус 4, офис 313, 8 (485) 259-9990 (доб. 2).
Электронный адрес редакции: 76@rugion.ru.  Сообщить новость
Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: ur@info74.ru.