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Город «Отжило свой век»: в Ярославской области снесут 17 зданий

«Отжило свой век»: в Ярославской области снесут 17 зданий

Публикуем список адресов

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В Рыбинске снесут 17 домов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUВ Рыбинске снесут 17 домов | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Рыбинске снесут 17 домов

Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Рыбинске Ярославской области в 2026-м снесут 17 зданий, в том числе жилых многоквартирных домов. О масштабной программе по избавлению от аварийного жилья сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Деревянное строение отжило свой век. Жители просили убрать расселенный дом. Выполняем. Всего в этом году снесем порядка двух десятков аварийных строений», — анонсировал работы Дмитрий Рудаков.

В списке под снос — 17 адресов, в том числе дом на берегу реки Черемухи, постройки в Южном и Центральном районах и не только.

Какие дома снесут в Рыбинске в 2026-м:

  • ул. Щепкина, 29 А и Б;

  • Гаванская ул., дом № 6;

  • ул. Вяземского, дом № 9а;

  • ул. Нефтяников, дома № 6, 7, 9;

  • Пархинская ул., дома № 23, 25;

  • Поселковая ул., дом № 39, 43, 3;

  • Северная Товарная ул., дом № 23 и 15, 17;

  • ул. Чебышева, дом № 15 и 29.

Запланирован снос двух аварийных домов на улице Щепкина, 29 А и Б | Источник: Яндекс. Панорамы Запланирован снос двух аварийных домов на улице Щепкина, 29 А и Б | Источник: Яндекс. Панорамы
В таком состоянии дом № 6 на улице Гаванская на берегу речки Черемухи в Казанском микрорайоне | Источник: Яндекс. Панорамы В таком состоянии дом № 6 на улице Гаванская на берегу речки Черемухи в Казанском микрорайоне | Источник: Яндекс. Панорамы
В список попал и деревянный домик на улице Пархинская, 3 в Южном районе | Источник: Яндекс. Панорамы В список попал и деревянный домик на улице Пархинская, 3 в Южном районе | Источник: Яндекс. Панорамы
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Домик с портретом Цоя на Чебышева, 29 пустят под снос | Источник: Яндекс. Панорама Домик с портретом Цоя на Чебышева, 29 пустят под снос | Источник: Яндекс. Панорама

«Такого масштабного наступления на аварийный фонд в Рыбинске не было давно. Подрядчик уже работает, мусор вывозят. План — завершить всё до наступления холодов. Город станет безопаснее и уютнее», — прокомментировал глава Рыбинска.

Власти Ярославля также предупреждали о сносе аварийных домов на улице Радищева в Ленинском районе.

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Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Снос аварийного дома Рыбинск
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