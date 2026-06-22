«Отжило свой век»: в Ярославской области снесут 17 зданий

В Рыбинске снесут 17 домов Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

В Рыбинске Ярославской области в 2026-м снесут 17 зданий, в том числе жилых многоквартирных домов. О масштабной программе по избавлению от аварийного жилья сообщил глава города Дмитрий Рудаков.

«Деревянное строение отжило свой век. Жители просили убрать расселенный дом. Выполняем. Всего в этом году снесем порядка двух десятков аварийных строений», — анонсировал работы Дмитрий Рудаков.

В списке под снос — 17 адресов, в том числе дом на берегу реки Черемухи, постройки в Южном и Центральном районах и не только.

Какие дома снесут в Рыбинске в 2026-м:

ул. Щепкина, 29 А и Б;

Гаванская ул., дом № 6;

ул. Вяземского, дом № 9а;

ул. Нефтяников, дома № 6, 7, 9;

Пархинская ул., дома № 23, 25;

Поселковая ул., дом № 39, 43, 3;

Северная Товарная ул., дом № 23 и 15, 17;

ул. Чебышева, дом № 15 и 29.

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«Такого масштабного наступления на аварийный фонд в Рыбинске не было давно. Подрядчик уже работает, мусор вывозят. План — завершить всё до наступления холодов. Город станет безопаснее и уютнее», — прокомментировал глава Рыбинска.