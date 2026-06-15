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Город «Вода идёт во дворы»: в Ярославле затопило спальный район — видео

«Вода идёт во дворы»: в Ярославле затопило спальный район — видео

В мэрии рассказали, что случилось

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Затопило Брагино | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЗатопило Брагино | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Затопило Брагино

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В Дзержинском районе Ярославля затопило улицу Туманова. О коммунальном ЧП очевидцы сообщили в соцсетях днем 15 июня 2026 года.

«Сильный поток, видимо, канализацию прорвало. Вода идет во дворы, где-то ливневки справляются, но не везде», — рассказали местные жители в городском сообществе «Жесть Ярославль».

Судя по видео с места происшествия, улицу залило чем-то коричневым. Проезжая часть оказалась под водой. Потоки растеклись по дороге и частично ушли во дворы ближайших домов.

Кадры с места ЧП

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

Как рассказали 76.RU в мэрии, причиной подтопления стала авария на сетях Водоканала.

«На месте устраняют проблему», — утонили в городской администрации.

В Волоканале сообщили 76.RU, что утечка локализована в 15:00 15 июня. Сейчас ведутся работы по ее устранению.

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Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Потоп Прорыв водопровода Водоканал
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Комментарии
3
Гость
34 минуты
Надо больше платить налогов и за ЖКХ
Гость
33 минуты
Отнестись с пониманием и потерпеть, можно спеть дуэтом с Щаманом
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Гость
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