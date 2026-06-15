«Вода идёт во дворы»: в Ярославле затопило спальный район — видео

В Дзержинском районе Ярославля затопило улицу Туманова. О коммунальном ЧП очевидцы сообщили в соцсетях днем 15 июня 2026 года.
«Сильный поток, видимо, канализацию прорвало. Вода идет во дворы, где-то ливневки справляются, но не везде», — рассказали местные жители в городском сообществе «Жесть Ярославль».
Судя по видео с места происшествия, улицу залило чем-то коричневым. Проезжая часть оказалась под водой. Потоки растеклись по дороге и частично ушли во дворы ближайших домов.
Как рассказали 76.RU в мэрии, причиной подтопления стала авария на сетях Водоканала.
«На месте устраняют проблему», — утонили в городской администрации.
В Волоканале сообщили 76.RU, что утечка локализована в 15:00 15 июня. Сейчас ведутся работы по ее устранению.