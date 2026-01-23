Мэр Ярославля рассказал, что сейчас происходит с историческим домом Трефолева в центре Ярославля

ООО «Харбор клуб» образовано в 2018 году, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Владелец и генеральный директор — Владимир Дроздов. Компания является владельцем отеля Harbor Club Hotel, который расположен в центре северной столицы.

Чистая прибыль компании на конец 2024 года — 19,5 миллиона рублей. Владимир Дроздов также является владельцем компании «Иста», работающей в сфере ресторанного бизнеса (чистая прибыль на конец 2024 года — 4,4 миллиона рублей), соучредителем компании «Балт Инвест Групп», занимающейся недвижимостью (чистая прибыль на конец 2024 года — 15,7 миллиона рублей).

На ярославском аукционе компания ООО «Харбор клуб» действовала через агента — питерскую фирму «Зебра» которая специализируется на сопровождении сделок по покупке имущества на торгах.