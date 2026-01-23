НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
Мэр Ярославля рассказал, что сейчас происходит с историческим домом Трефолева в центре Ярославля

Ранее здание продали новому собственнику за 12 миллионов рублей

Мэр Ярославля рассказал, что сейчас происходит с историческим домом Трефолева в центре Ярославля

Ранее здание продали новому собственнику за 12 миллионов рублей

642
В Ярославле появится новая гостиница | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле появится новая гостиница | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле появится новая гостиница

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Мэр Ярославля Артем Молчанов рассказал, на каком этапе находятся работы по реконструкции исторического дома на улице Трефолева, 12 в центре города. В конце 2024 года помещения внутри объекта культурного наследия были проданы за 16 миллионов компании из Петербурга.

«Сегодня там есть собственник, который уже разрабатывает проект, уже занимается объединением всего этого здания в единую конструкцию. Пока мы понимаем, что это будет отель. Потому что собственники, которые приобрели его, имеют сеть отелей», — рассказал градоначальник во время прямого эфира в студии газеты «Городские новости».

Также Артем Молчанов рассказал, что был внутри здания. Он уточнил, что для приведения помещений в порядок требуются огромные вложения.

Новым обладателем помещений в историческом здании стала питерская фирма «Харбор клуб», которая занимается гостиничным бизнесом. Ранее в беседе с 76.RU владелец компании Владимир Дроздов говорил, что планирует открыть там гостиницу.

«О ее уровне и стилистике на данном этапе пока говорить преждевременно. Но хотелось бы стремиться к уровню четырех звезд. Возможно, это будет бутик-отель», — предполагал Владимир Дроздов в декабре 2024 года.

Тогда владелец компании говорил, что ему хотелось бы открыть гостиницу в Ярославле в конце 2026 года — начале 2027 года.

Что известно про компанию

ООО «Харбор клуб» образовано в 2018 году, зарегистрировано в Санкт-Петербурге. Владелец и генеральный директор — Владимир Дроздов. Компания является владельцем отеля Harbor Club Hotel, который расположен в центре северной столицы.

Чистая прибыль компании на конец 2024 года — 19,5 миллиона рублей. Владимир Дроздов также является владельцем компании «Иста», работающей в сфере ресторанного бизнеса (чистая прибыль на конец 2024 года — 4,4 миллиона рублей), соучредителем компании «Балт Инвест Групп», занимающейся недвижимостью (чистая прибыль на конец 2024 года — 15,7 миллиона рублей).

На ярославском аукционе компания ООО «Харбор клуб» действовала через агента — питерскую фирму «Зебра» которая специализируется на сопровождении сделок по покупке имущества на торгах.

Дом № 12 на улице Трефолева был построен в 1847 году. В нём жил и работал ярославский поэт и журналист Леонид Трефолев, в честь которого позже назвали и саму улицу, где расположено здание. Также этот объект известен как Дом доходный Кожина — Волковых — Ильина — Власьевых. Здание является выявленным объектом культурного наследия.

Городская администрация не единожды пыталась продать здание. В 2021 году его выставляли на торги за 24,9 миллиона рублей. В ноябре 2020 года — за 29,9 миллиона рублей. Но тогда никто его не приобрел.

Летом 2023 года власти рассказали о новом плане. Они хотели передать помещения в историческом здании социально ориентированным некоммерческим организациям в безвозмездное пользование на 49 лет. Якобы были заинтересованные люди, которые хотели бы сделать внутри объекта аллею музеев. Но планы так и не воплотились в жизнь. Когда дошло до дела, заявки на конкурс так никто и не подал. В итоге свободные помещения в доме снова выставили на торги.

В мэрии рассказывали, что на продажу выставляли не всё здание, потому что часть помещений в нём, принадлежащих городу, предоставлены в аренду и по договорам безвозмездного пользования социально ориентированным некоммерческим организациям.

Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Историческое здание Гостиница Проект Мэр Артем Молчанов
JayroslavMudryi

57 минут
городничий прямо весь в суете-скорое всего тоже в доле!!!
Гость
25 минут
Как только откроются границы, все гостинницы пустыми будут стоять.
