«Непригодна для питья и бытовых нужд»: глава СК поручил возбудить дело из-за проблем с водоснабжением

«Большое количество домовладений и многоквартирных зданий в населенном пункте не подключены к системе централизованной подачи коммунального ресурса, граждане вынуждены осуществлять забор воды из уличных колонок. При этом несколько лет назад часть гидрантов были демонтированы, а оставшиеся находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Вместе с тем из-за наличия загрязнений вода непригодна для питья и бытовых нужд. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер реагирования не принимается», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.