«Непригодна для питья и бытовых нужд»: глава СК поручил возбудить дело из-за проблем с водоснабжением

«Непригодна для питья и бытовых нужд»: глава СК поручил возбудить дело из-за проблем с водоснабжением

Его внимание привлекли жалобы жителей Пошехонья Ярославской области

147
Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Пошехонья

Александр Бастрыкин обратил внимание на проблему жителей Пошехонья

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обращений по поводу проблем с водоснабжением в Пошехонье Ярославской области. Об этом стало известно 17 января.

«Большое количество домовладений и многоквартирных зданий в населенном пункте не подключены к системе централизованной подачи коммунального ресурса, граждане вынуждены осуществлять забор воды из уличных колонок. При этом несколько лет назад часть гидрантов были демонтированы, а оставшиеся находятся в ограниченно работоспособном состоянии. Вместе с тем из-за наличия загрязнений вода непригодна для питья и бытовых нужд. Обращения в компетентные органы результатов не принесли, мер реагирования не принимается», — сообщили в пресс-службе федерального ведомства.

Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Ярославской области Павлу Бакухину возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе и результатах расследования уголовного дела.

Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
