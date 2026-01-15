НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгры
RU76
Погода

Сейчас-9°C

Сейчас в Ярославле
Погода-9°

пасмурно, без осадков

ощущается как -13

0 м/c,

 764мм 85%
Подробнее
2 Пробки
USD 78,53
EUR 91,81
ПСБ: главные события года
Где хотят провести «Доброфест»
Жалобы на стоимость отопления
Проект генплана за 90 млн
Закрылась старейшая пиццерия
Программа Кубка России по биатлону
Что со складом «Вайлдберриз»
Город В Ярославле потратят больше 72 миллионов рублей на две спецмашины для уборки города

В Ярославле потратят больше 72 миллионов рублей на две спецмашины для уборки города

Уже определен поставщик коммунальной техники

412
В Ярославле потратят больше 72&nbsp;млн рублей на машины для уборки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле потратят больше 72&nbsp;млн рублей на машины для уборки | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле потратят больше 72 млн рублей на машины для уборки

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Для уборки Ярославля оформят в лизинг две универсальные коммунальные машины. На спецтехнику потратят больше 72 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок».

Указано, что технику по контракту нужно поставить до 1 мая 2026 года. Договор лизинга будет действовать до 31 декабря 2030 года. В документации сказано, что речь идет о вакуумных подметально-уборочных машинах с дизельными двигателями, системой кондиционирования и наличием отопителя.

«Предмет лизинга должен быть поставлен комплектно, должны быть проведены все необходимые работы по введению предмета лизинга в эксплуатацию и обеспечивающие полную его функциональность», — говорится в проекте контракта.

На сайте «Госзакупок» указано, что поставщик техники уже определен. Контракт будет заключен на сумму 72 миллиона 176 тысяч 712 рублей.

Ранее власти рассказывали, чем зимой обрабатывают дороги и тротуары в Ярославле.

ПО ТЕМЕ
Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
Уборка города Коммунальная техника Машина Госзакупка
Лайк
TYPE_LIKE2
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
7
Гость
1 час
Это что же за гиперлуп такой? За такие бабки! Мы недавно кдм купили с полным набором опций и оборудования, ТК цена семнадцать мультов была!
Гость
1 час
за 10 купят , 62 ляма в карман , проходили .
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Люди ждут, когда пузырь наконец схлопнется». Эксперт — о том, что будет с ценами на недвижимость в 2026 году
Екатерина Торопова
директор агентства недвижимости
Мнение
Хватило на хороший ремонт. Сибирячка продала свою коллекцию Барби из 90-х — вы удивитесь, сколько на этом можно заработать
Настасья Медведева
Журналист
Мнение
«Бутерброд не впечатлил»: бизнесмен в 40 лет впервые сходил на балет — что он отметил в театре
Станислав Викторов
маркетолог
Мнение
«16 этажей вниз под землю»: как сейчас выглядит тайный бункер времен Сталина в центре Москвы и что там происходит
Елена Ионайтис
Главный редактор
Мнение
«Если бы в роддомах было не так страшно, мы бы рожали больше». Мнение мамы двоих детей о том, что на самом деле мешает росту рождаемости
Ирина Булгакова
Рекомендуем