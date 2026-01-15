В Ярославле потратят больше 72 миллионов рублей на две спецмашины для уборки города

В Ярославле потратят больше 72 млн рублей на машины для уборки Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Для уборки Ярославля оформят в лизинг две универсальные коммунальные машины. На спецтехнику потратят больше 72 миллионов рублей. Информация об этом опубликована на сайте «Госзакупок».

Указано, что технику по контракту нужно поставить до 1 мая 2026 года. Договор лизинга будет действовать до 31 декабря 2030 года. В документации сказано, что речь идет о вакуумных подметально-уборочных машинах с дизельными двигателями, системой кондиционирования и наличием отопителя.

«Предмет лизинга должен быть поставлен комплектно, должны быть проведены все необходимые работы по введению предмета лизинга в эксплуатацию и обеспечивающие полную его функциональность», — говорится в проекте контракта.

На сайте «Госзакупок» указано, что поставщик техники уже определен. Контракт будет заключен на сумму 72 миллиона 176 тысяч 712 рублей.